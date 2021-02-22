"جانيت يلين": البيتكوين تعتمد على المضاربة وغير فعالة في المعاملات

2021/02/22 | 20:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" من المخاطر التي تشكلها عملة البيتكوين، مشيراً إلى أنه أداة للمضاربة وغير فعالة في المعاملات.

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