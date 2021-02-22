الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق مع تراجع الأسواق العالمية

2021/02/22 | 20:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا، مع هبوط الأسهم العالمية.

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