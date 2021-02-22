منظمة خيرية: السياسيون البريطانيون يسعون للربح على حساب ارواح اليمنيين

2021/02/22 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اتهمت منظمة اوكسفام الخيرية المناهضة لتصدير الاسلحة عدد من السياسيين البريطانين بادامة العدوان السعودي على اليمن من خلال الاستمرار بتصدير الاسلحة الى الحكومة السعودية قائلة إن ” اولئك السياسيين يسعون للربح على حساب ارواح اليمنيين.

ونقل موقع ( آي نيوز) البريطاني في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ عن المنظمة قولها إن ” السياسة البريطانية تسير في الوقت الحالي في اتجاه معاكس للعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة ازاء ما يحصل من كارثة انسانية في اليمن”.

واضافت أن ” المملكة المتحدة تزيد من دعمها للعمليات العسكرية السعودية من خلال الموافقة على تصدير المواد بما في ذلك أنظمة التزود بالوقود جوًا – وهي المعدات التي لديها القدرة على السماح للطائرات السعودية بتكثيف المهام فوق اليمن”.

واتهمت وزيرة الخارجية البريطانية لحكومة الظل ليزا ناندي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالنفاق بعد أن أظهرت الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أن بريطانيا سمحت بصادرات عسكرية إلى الرياض بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني بعد قرار مجلس الوزراء تجديد مبيعات الأسلحة في تموز الماضي”.

قال آراه والدرون ، من الحملة ضد تجارة الأسلحة: “لقد لعبت الأسلحة البريطانية الصنع دورًا مدمرًا في الهجمات التي تقودها السعودية على اليمن ، والأزمة الإنسانية التي خلقتها ، ومع ذلك فقد بذلت حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ تدفق مبيعات الأسلحة.



الآن حتى الولايات المتحدة تكبح مبيعاتها من الأسلحة ، بينما تواصل حكومة المملكة المتحدة تأجيج الحرب.



يجب عليهم تغيير المسار الآن والعمل على دعم السلام الهادف “.

من جانبه قال مستشار الصراع في منظمة أوكسفام مارتن بوتشر “مرة أخرى ، وضع السياسيون البريطانيون الربح على حساب حياة اليمنيين.



أوقفت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا مبيعات الأسلحة التي تدعم السعودية.



يجب على حكومة المملكة المتحدة الآن أن تحذو حذوها وإنهاء كل دعم للأسلحة الهجومية في اليمن وكذلك الوقف الفوري لمبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني والدولي”.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 250 الف مدني يمني لقوا حتفهم نتيجة لاستمرار عدوان التحالف السعودي ، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المرض وسوء التغذية.



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