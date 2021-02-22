2021/02/22 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني تكشف تطورات جديدة بشأن قصف الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تكشف تطورات جديدة بشأن قصف الخضراء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تكشف تطورات جديدة بشأن قصف الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).