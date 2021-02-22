2021/02/22 | 21:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة التربية النيابية، الإثنين، ادراج التخصيصات المالية للمحاضرين ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وذكرت اللجنة في بيان، أنها “تبارك للزملاء المحاضرين في جميع مديريات التربية في المحافظات العراقية، ادراج التخصيصات المالية لكافة المحاضرين وبالاعداد المذكورة في كتاب وزارة التربية حيث تم توفير التخصيصات المالية اللازمة لكل المحاضرين في الموازنة العامة للعام 2021”.وأضاف البيان: “بعد الجهود والعمل الدؤوب من قبل لجنة التربية والتواصل المستمر مع الاخوة اعضاء اللجنة المالية من اجل ان تتضمن الموازنة نص بتحويل المحاضرين الى عقود”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية تعلن ادراج التخصيصات المالية للمحاضرين ضمن الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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