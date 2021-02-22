المركز الدولي لتسوية النزاعات يرد دعوى اجيلتي ويحكم لصالح العراق

2021/02/22 | 21:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع الى البنك الدولي حكما برد الدعوى المرفوعة ضد جمهورية العراق ممثلة بهيئة الإعلام والاتصالات المقدمة ضدها اجحافا من قبل شركة اجيلتي الكويتية.

اذ أقامت شركة اجيلتي في العام 2017 دعوى ضد جمهورية العراق لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار في واشنطن بشأن إستثماراتها في شركة كورك تيليكوم العراقية والتي تبلغ حوالي 800 مليون دولار امريكي.

وعلى اثر ذلك اوكل الى هيئة الإعلام والاتصالات بإعتبارها أحد أطراف الدعوى مهمة الدفاع عن حقوق جمهورية العراق والتعاقد مع أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قضايا التحكيم الدولي بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارتي العدل والخارجية وسفارتنا في واشنطن والمستشارين الدوليين المختصين.

وأستمرت الهيئة في إجراءاتها طيلة فترة تجاوزت اربع سنوات وبسعي ومتابعة حثيثة وجهود استثنائية تكللت تلك الجهود بالنجاح في الحفاظ على حقوق جمهورية العراق، اذ أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار التابع الى البنك الدولي اليوم الاثنين الموافق 22/ شباط/ 2021 قراره برد الدعوى التي كانت تقضي بتحميل جمهورية العراق دفع مبالغ مالية طائلة مقابل قرار استثماري تم اتخاذه من قبل شركة اجيلتي الكويتية وشركائها الفرنسيين شركة (فرانس تليكوم) في عام 2011 مع شركة كورك، كما تضمن القرار الدولي دحض كل الحجج التي إستخدمتها شركة اجيلتي من اساءة إلى سمعة القائمين على الهيئة وإفتراء متعمد في تشويه صورة المسؤولين العراقيين، وحمل المركز الدولي شركة اجيلتي دفع تكاليف تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي لصالح جمهورية العراق.

وازاء هذا القرار والتحكيم الدولي المنصف تجدد الهيئة تأكيدها على أن حرصها وتعاون جميع الأطراف العراقية في حماية حقوق الدولة كان له الأثر البالغ في كسب أحدى أهم قضايا التحكيم الدولي والمحافظة على سمعة العراق الدولية ونزاهة وشفافية الإجراءات المؤسساتية.

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