البرادعي: الحوار مع تركيا وإيران أمر لا يحتمل التأجيل

2021/02/22 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري

السابق، الدول العربية، إلى تشكيل نظام

أمني إقليمي قادر على التعامل مع

العلاقات المعقدة لدول الجوار، واعتبر

أن "الحوار مع تركيا وإيران بات أمرًا لا

يحتمل التأجيل".

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