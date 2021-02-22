صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء ..وهذه المواقع التي تم استهدافها

2021/02/22 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، الاثنين، أماكن سقوط

الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر اليوم، (22 شباط 2021)، ان "احد

الصواريخ التي استهدفت المنطقة

الخضراء وقع على مقر الامن

الوطني ف

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