بريطانيا أول دولة تضع خطة لرفع جميع قيود كورونا

2021/02/22 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت الحكومة البريطانية خطة بأربع مراحل لتخفيف قيود احتواء كوفيد-19، أواخر حزيران وهي بذلك تكون أول دولة تضع خطة وداع لقيود كورونا وعودة الحياة الطبيعية.

وتبدأ الخطة التي عرضها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للنواب بإعادة فتح المدارس في الثامن من آذار، والمتاجر غير الأساسية اعتبارا من الثاني عشر من نيسان على أمل إنهاء جميع إرشادات التباعد الاجتماعي بدءا من الحادي والعشرين من حزيران المقبل.

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