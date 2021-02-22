بالصور .. سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء من دون وقوع إصابات

2021/02/22 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

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سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء من دون وقوع إصابات والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

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