البنك الدولي يحكم لصالح العراق في دعوى رفعتها شركة كويتية

2021/02/22 | 21:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع الى البنك الدولي، الاثنين، الدعوى المرفوعة ضد جمهورية العراق ممثلة بهيئة الإعلام والاتصالات المقدمة ضدها من قبل شركة اجيلتي الكويتية، بموجب حكم رسمي اصدره المركز.وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات، في بيان، ان “شركة اجيلت أقامت في العام 2017 دعوى ضد جمهورية العراق لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن بشأن استثماراتها في شركة كورك تيليكوم العراقية والتي تبلغ حوالي 800 مليون دولار امريكي”.واضاف البيان انه “على اثر ذلك اوكل الى هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها أحد أطراف الدعوى مهمة الدفاع عن حقوق جمهورية العراق والتعاقد مع أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة […]

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