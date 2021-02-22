صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 693 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 693 موزعة كالآتي :

أبو دشير —————–25

أبو غريب —————-17

الإسكان——————3

الاعلام——————53

البياع——————-28

التاجي——————12

التراث——————-1

الحرية——————36

الخطيب—————-11

الدورة——————24

الدولعي—————–1

السيدية—————- 17

الشرطة الرابعة———–2

الشعلة—————–43

الصالحية —————-4

الطارمية—————-6

العامرية —————-16

العطيفية —————8

العلاوي—————–5

الغزالية—————-23

القادسية —————-9

الكاظمية—————63

المحمودية————-52

المكاسب————– -3

المنصور —————21

الوشاش—————-6

اليرموك————— 19

جكوك—————–8

حي الجامعة———–13

حي الجهاد————57

حي الخضراء————8

حي العامل————66

حي العدل ————-14

حي الفرات————-5

شارع حيفا————–5

كرادة مريم————–2

ناحية الرشيد————2

سكنة جانب الرصافة ——3

محافظة النجف———-1

محافظة بابل————1

الشفاء: 420

الوفيات: 1

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