2021/02/22 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تضرر اربع عجلات نتيجة لسقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.

وقالت الخلية في بيان صحفي، انه “من خلال التدقيق تبين سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية”، مبينة “كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية”.

واضافت “كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: تضرر اربع عجلات نتيجة لسقوط ٣ صواريخ على المنطقة الخضراء والحارثية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: تضرر اربع عجلات نتيجة لسقوط ٣ صواريخ على المنطقة الخضراء والحارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).