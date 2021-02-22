2021/02/22 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني استبعدت اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، تمرير قانون موازنة 2021، يوم الخميس المقبل.وقالت عضو اللجنة المالية محاسن حمدون، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة رفعت الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعدٍ خاص لتمريرها”.ورأت أن “من الصعب جداً المضي بالتصويت الخميس القادم، دون حسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل جديد..



المالية النيابية تستبعد تمرير الموازنة الخميس لهذه الأسباب المركز الخبري الوطني.

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