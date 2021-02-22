الإعلام الأمني تحدث الحصيلة: 3 صواريخ سقطت من هذه المنطقة

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، سقوط 3 صواريخ اثنان منها على المنطقة الخضراء، والثالث في منطقة الحارثية.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية، كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي)”.ولفتت […]

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