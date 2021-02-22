بيان: ناجون وناجيات، ذوي الضحايا يطالبون باتخاذ إجراءات للكشف عن مصير المفقودين

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزالوا في الاسر..ناجون وناجيات، ذوي الضحايا يطالبون باتخاذ إجراءات للكشف عن مصير المفقودين في عام 2014، قام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشن حملة منظمة لمحو الايزيدية عرقا و ديانةً و ذلك اثناء سيطرتهم على اجزاء من العراق.و قد اعترفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذا الأمر في سنة 2016 على أن ما …

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