بغداد.. تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي للخضراء

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة لعملية القصف الأخيرة التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إنه من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.

وأشارت إلى، أنه كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في 4 عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.

من جانبه قال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي بحسب القناة الرسمية، ان الصواريخ التي استهدفت الخضراء انطلقت من جهة الكرادة.

واضاف، ان الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء اطلاق الصواريخ.

PUKmedia عن خلية الإعلام الأمني

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