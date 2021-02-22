العمليات المشتركة تحدد الجهة التي استهدفت الخضراء

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، عن الجهة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في العاصمة الاتحادية بغداد، مبينة إن المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبه قال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي بحسب القناة الرسمية، ان الصواريخ التي استهدفت الخضراء انطلقت من جهة الكرادة.

واضاف، ان الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء اطلاق الصواريخ.

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