الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً لأدنى مستوى منذ أوائل يناير

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أدنى مستوى في حوالي 6 أسابيع.

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