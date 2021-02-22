خلية الاعلام الامني توضح تفاصيل سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اوضحت خلية الاعلام الامني، الاثنين، تفاصيل سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “من خلال التدقيق تبين سقوط ٣ صواريخ، منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية”.

واضافت ان “انطلاق الصواريخ كان من حي السلام (الطوبجي) ونتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد”.



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