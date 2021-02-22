الاعلام الامني تنشر تفاصيل جديدة بخصوص سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء

2021/02/22 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، العثور على منصات إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى ان ار تي عربية نسخة منه، اليوم (22 شباط 2021)، انه "من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية، كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في 4 عجلات مدنية".

واضاف، انه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".

وكان التحالف الدولي قد اعلن في وقت سابق اليوم، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية وسط بغداد قد تعرضت مساء اليوم لهجوم صاروخي جديد، وهو الثالث من نوعه خلال أسبوع على منشآت تضم أميركيين في العراق.

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