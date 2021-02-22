البيت الأبيض: خطوتنا تجاه إيران انفتاح على الدبلوماسية

2021/02/22 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن خطوة بلادها تجاه إيران، هي انفتاح على الدبلوماسية، وأن واشنطن تلقت الدعوة للاجتماع بطهران قبل الأوروبيين.وأضافت ساكي في مؤتمر صحافي أن الولايات المتحدة "لم تعط أي مؤشرات على أنها على استعداد للقيام بأشياء آخر مسبقاً".وتابعت: "نحن والأوروبيين بانتظار رد الإيرانيين، برأينا الدبلوماسية هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

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