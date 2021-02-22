نائب يجمع تواقيع لمطالبة الحلبوسي بتسليم النسخة النهائية للموازنة قبل ٧٢ ساعة من جلسة اقرارها

2021/02/22 | 21:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قام عضو كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد بجمع تواقيع عدد من النواب لتسليم النسخة النهائية لمشروع الموازنة قبل ٧٢ ساعة من جلسة اقرارها .و دعا عبد الصمد : رئيس مجلس النواب الى الاستجابة لهذا الطلب و تطبيقه دون تأخير حتى يتمكن اعضاء مجلس النواب من الاطلاع بشكل تفصيلي على فقرات الموازنة بشكلها النهائي و عدم اضافة اي تعديلات لاحقة ما قد يسبب ارباكا للموازنة ./انتهى3

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