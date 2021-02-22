محافظ نينوى يتحدث عن ثاني مستشفى تنجزه العتبة الحسينية على نفقتها بمساحة دونمين في الموصل

2021/02/22 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية

التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن

مواصلة العمل بوتيرة متصاعدة لانجاز

مستشفى الشفاء في الجانب الأيمن من

محافظة نينوى لدعم جهود وزارة الصحة في

مواجهة جائحة (كورونا).ف

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