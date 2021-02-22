عمليات بغداد تعلن العثور على منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت الخضراء

2021/02/22 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، على منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، في بغداد.

وقالت القيادة في بيان مقتضب حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "عثرت على منصات اطلاق الصواريخ من قبل استخبارات القيادة في منطقة حي السلام الطوبجي".يشار إلى أن خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقوط ٣ صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية.

وأشارت الخلية إلى أنه "كان انطلاق الصواريخ من حي السلام (الطوبجي) نتج عنها أضرار في ٤ عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".

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