2021/02/22 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر بعد استهداف الخضراء: كفاكم (طفگة) المركز الخبري الوطني.

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