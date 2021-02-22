2021/02/22 | 21:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الصدر معلقاً على قصف الخضراء: على الحكومة ألا تقف مكتوفة الأيدي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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