عاجل | زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معلقاً على قصف الخضراء: على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي.

2021/02/22 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

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– زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر معلقاً على قصف الخضراء: على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي.

– الصدر: استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية يزداد ويتعاظم.

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