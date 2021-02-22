توضيح من الداخلية عن مصير الغرامات المفروضة على المخالفين للإجراءات الوقائية

2021/02/22 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاص

اوضح المتحدث باسم وزارة الدخلية، خالد المحنا، الإثنين، 22 شباط، 2021، مصير الغرامات التي تفرض على المخالفين للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحنا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أموال الغرامات المفروضة على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية على العجلات، تذهب الى مديرية المرور، ثم الى خزينة الدولة عبر وزارة المالية بشكل مباشر، كبقية الغرامات المرورية الاعتيادية".

واضاف أن "الغرامات المفروضة لغاية الان اغلبها على العجلات، لكنها قليلة بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية".

وكانت مديرية المرور العامة، قد حددت الخميس الماضي، 7 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 100 ألف دينار خلال الحظر الجزئي والشامل، المفروض بعد تسجيل اصابات بالنوع المتحور الجديد من لفيروس كورونا.

وقررت مديرية المرور، بحسب بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن استناداً لأحكام المادة (47/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وبناءاً على ما جاء بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (5) لسنة 2021 (الفقرة ٢/أ، ب ، ج ، د ، هـ ، و)، فرض غرامة مقدارها (100.000) مائة الف دينار استناداً لما جاء بالمادة (25) ثانياً (أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة 2019 على المخالفات الآتية:

أ_ المركبة التي تحمل أكثر من (4) أشخاص داخل مركبات الصالون بضمنهم السائق.

ب_ المركبة التي تحمل اكثر من (6) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (11) راكب (الكيا) بضمنهم السائق.

ج_ المركبة التي تحمل اكثر من (8) أشخاص داخل مركبات نقل الركاب سعة (21) راكب ( الكوستر) بضمنهم السائق .

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (18 شباط 2021)، تسجيل نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1691 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و16 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 657453، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 612727، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13220.

د_ المركبة التي تحمل اكثر من شخصين من مركبات الحمل بضمنهم السائق.

هـ_ الزام الركاب جميعهم وبضمنهم السائق بلبس الكمامات.

و_ عدم السماح للستوتات بنقل اكثر من شخص واحد مع السائق.

ز.



عدم السماح بركوب شخص اخر مع سائق الدراجة.

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