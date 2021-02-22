نعيم العبودي : تحالف الفتح سيشارك بالانتخابات بقائمة منفردة

2021/02/22 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح نعيم العبودي إن: تحالفه سيشارك بالانتخابات بقائمة منفردة.وقال في تصريح متلفز : لم يتبين حتى الآن الموقف السياسي إزاء إمكانية تشكيل تحالف / طولي / مبينا ان الباب مفتوح أمام المستقلين للتحالف مع الفتح.واضاف العبودي إن: الانتخابات المقبلة ستبين حجوم الكتل السياسية.واوضح ان : الفصائل مسكت السلاح لبناء الدولة وبنادقها لا ترفع بوجه العراقيين ونسعى لخلق مناخ مستقر لإجراء الانتخابات المقبلة و الاتهامات الموجهة للفصائل بقمع المتظاهرين غير دقيقة.وتابع العبودي ان : الكتل السنية والكردية تتخوف من التحالف /الطولي /خشية فقدان الحلفاء ويجب تشكيل كتلتين كبيرتين إحداهما تشكل الحكومة والأخرى تذهب للمعارضة.وبين ان: الكتلة التي تفوز بالانتخابات يجب أن تشكل الحكومةواكد العبودي إن: الحشد الشعبي ثروة لكل العراقيين وينبغي الحفاظ عليها و لن نسمح لأي جهة باستثمار الحشد في قضايا سياسية .وطالب الحكومة بمنع أي فصيل يستخدم السلاح انتخابيا وفضحه مبينا ان هدف التحالف الأساسي إنجاح الانتخابات المقبلة.وتابع : دعونا نتنافس انتخابيا ونبتعد عن البكاء والنوائح وان الفصائل لديها جمهور متجذر وهناك إقرار بذلك.وذكر العبودي ان الإسلاميين فشلوا لكن الإسلام السياسي لم يحكم العراق.ونوه الى ان السفارتين الأميركية والبريطانية تدخلتا في العراق بشكل وقح و هناك أجندات اخترقت التظاهرات وأحزاب ركبت موجة تشرين و شخصيات دخلت التظاهرات تتبنى علنا التطبيع مع إسرائيل.وقال العبودي : لا توجد انتخابات غير مزورة و علينا الاحتكام إلى الأرقام الناتجة عن الانتخابات المقبلة و الادعاء بالحصول على كل الأصوات الانتخابية /مراهقة سياسية/./انتهى3

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