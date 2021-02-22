الصدر مغردا : استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم

2021/02/22 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ان “استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم”.واضاف الصدر في اول رد فعل له على القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء:أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم.فيزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر .وما من رادع لهم أو حتى كاشف لهم وأفعالهم!!! فيا ترى هل ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلاءم مع المقاومة!؟ أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب؟!,،انتهى

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