منظومة الدفاع الجوي الأميركية تفشل بصد صواريخ الخضراء

2021/02/22 | 22:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بفشل منظومة الدفاع الجوي الأميركية بصد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء، وسط بغداد بالعراق....

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