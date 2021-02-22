أَحم، عندنا إنتخابات 3 7 - عبدالحميد برتو

2021/02/22 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو أفكار وممارسات إنتخابية تتواصل عملياتُ إنشاءِ أحزابٍ وإئتلافاتٍ لأغراضٍ إنتخابية، وهي في الواقع للدفاع عن الإمتيازات الخاصة القائمة للقوى والشخصيات المهيمنة حسب.



هناك مَنْ يَعتقد أنَّ جهودَ الحكومةِ مخلصةٌ صوب الإنتخابات، هذا الى جانب مَنْ يراها مجردَ عمليات مماطلة، ستستمر لفترة طويلة.



أما التقديم أو التأخير في موعد الإنتخابات، فهو أمر لا يتعدى حدود المناورات السياسية والإنتخابية، لمواصلة عملي ......





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