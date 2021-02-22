حاجة إفريقيا لمساهمة المغرب في محاربة الإرهاب. - سعيد الكحل

2021/02/22 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل شارك المغرب للمرة الأولى في قمة قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا ، مالي ، النيجر ،تشاد وبوركينا فاسو) المنعقدة بنجمينا في دولة تشاد يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 فبراير 2021.



لم تكن هذه المشاركة في المؤتمر السابع وليدة الصدفة ، بقدر ما هي نتيجة طبيعية لأمرين اثنين :الأمر الأول : الأهمية القصوى التي يعطيها المغرب لقضايا التنمية والسلم والاستقرار والحرب على الإرهاب في إفريقيا التي يعتبرها عمق ......





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