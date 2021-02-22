الهجرة واللجوء في عالمٍ مضطرب - ترياقٌ شافٍ أم سُمٌّ زُعاف - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/02/22 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الشفيع_عيسى ما جرى وما يزال يجرى في أمريكا أواخر عام مضى (2000) وأوائل عام جديد (2021) ليس أمراً هيّناً من المنظور التاريخي الأشمل، بل هو جلل .



أمة يتغير وجهها البشرى تماماً، ومجتمع ينقلب رأسا على عقب، فماذا تتوقعون ؟ إن الشعار الذى ارتقى به "دونالد ترامب" إلى سدّة الرئاسة فى مثل هذه الأيام من عام 2017 ، أى : " أمريكا أولاً " ، ومعناه "أمريكا للأمريكيين" يدل على الكثير، داخليا و خارجيا.



داخليا، هو يعنى أن ......





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