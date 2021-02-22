2021/02/22 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة اليوم

الاثنين حملة تثقيفية وتوعية مشتركة

شهدت عمليات تعقيم وتعفير ميدانية (

آلية وراجلة ) وتوزيع الكمامات

والمعقمات والرسائل الصحية التي تتضمن

جُملة من النصائح والإرشاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصور:حملة توعوية ميدانية وتوزيع كمامات بين المواطنين في شوارع كربلاء تجنبا للاصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصور:حملة توعوية ميدانية وتوزيع كمامات بين المواطنين في شوارع كربلاء تجنبا للاصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).