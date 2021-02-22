الصدر يعلق بشأن قصف المنطقة الخضراء

2021/02/22 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، على القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مساء اليوم، داعيا الحكومة الى التدخل وعدم الوقوف مكتوفة الايدي. وقال الصدر في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم..فيزداد ويتعاظم الخطر على أرواح …

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