صحة كركوك تعلن تسجيل 6 اصابات لأطفال بفيروس كورونا

2021/02/22 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك اعلنت دائرة صحة كركوك، الاثنين، تسجيل 6 اصابات لأطفال بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لم يتم التأكد بعد إن كانت ضمن السلالة الجديدة. وقال مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي في بيان مقتضب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “سجلنا خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة 6 اطفال دون 15 …

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