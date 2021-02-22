التحالف الدولي يؤكد عدم وجود إصابات بالقصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء

2021/02/22 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد التحالف الدولي، الاثنين، عدم تسجيل أي اصابات إثر القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو في تديونة، تابعها “النور نيوز”، إن “التقارير تشير إلى سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء في الساعة 19:25 بتوقيت بغداد”، مضيفا الى أنها “اشارت الى عدم وجود أي …

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