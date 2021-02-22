2021/02/22 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : طقس متذبذب والحرارة مستقرّة بغداد – فائز جواد توقع متنبىء جوي تأثر طقس البلاد بأمتداد منخفض حراري رطب، قادم من جنوب شبه الجزيرة العربية ويسبب حالة جوية ممطرة في مناطق عدة.وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (لخرائط الجوية تشير الى تذبذب في توقعات نماذج الطقس بشأن حركة المنظومات الضغطية […]

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