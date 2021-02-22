2021/02/22 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسول : زيادة مدرّبي الناتو مرهون بموافقة الحكومة بغداد – الزمان اكد اللواء يحيى رسول ، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان التحالف الدولي جاء بطلب من الحكومة، وهي من ستحدد اعداد مدربي حلف الناتو في العراق.وقال رسول في تصريح امس ان (العراق لم يحتاج اي جندي من التحالف الدولي على الارض ، […]

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