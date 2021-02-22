2021/02/22 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة حكومية تدرس آثار تغيير سعر صرف العملة بغداد – الزمان قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة، ما ترتب على تغيير سعر صرف الدولار، واقتراح الحلول المطلوبة قدر تعلق الأمر بالمشروعات الاستثمارية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس وجه بتشكيل لجنة تتولى لدراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، واقتراح الحلول المطلوبة قدر […]

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