الصدر يعلق على قصف المقار الدبلوماسية ويدعو الحكومة ان لا تقف مكتوفة الايدي

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الحكومة ان لا تقف مكتوفة الأيدي امام استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق، متسائلا هل ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلاءم مع المقاومة أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم..



فيزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر “.

واضاف الصدر “وما من رادع لهم أو حتى كاشف لهم ولأفعالهم، فيا ترى هل ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلاءم مع المقاومة أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب، اتقوا الله وكفاكم (طفكة).



“.

واكد ان “على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي”.

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