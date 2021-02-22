كركوك.. تسجيل 6 اصابات بكورونا لمواطنين دون الـ 15 عاماً

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة كركوك يوم الإثنين، 6 اصابات جديدة بكورونا لأشخاص تقل أعمارهم عن الـ 15 عاما، فيما لم يتم التأكد هل الاصابات بالسلالة الجديدة لكورونا من عدمها.

وقال مروان العاني المتحدة باسم خلية مواجهة كورونا في كركوك خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المحافظة سجلت اصابات بكورونا لـ 6 مواطنين دون سن الـ 15 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينا انه لم يتم التأكد بعد إن كانت ضمن السلالة الجديدة.

وأضاف: انه ولمعرفة اذا ما كانت الاصابات هي من السلالة الجديدة من عدمها، يجب ارسال نماذج الفحص الى العاصمة بغداد، مبينا انه يوجد جهاز واحد في العراق لتحديد نوع الاصابة وهو في بغداد.

PUKmedia خاص

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