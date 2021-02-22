السليمانية تسجل صفر حالة وفاة بكورونا

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد حالات الاصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وقالت المديرية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الراقدين المصابين بكورونا في مستشفيات السليمانية يبلغ 19 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات دخول جديدة بكورونا هي 8 حالات، مؤكدا عدم تسجيل اية حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت اليوم، عن تسجيل 157 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم الاقليم.

PUKmedia ترجمة

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