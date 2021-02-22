مديرة صندوق النقد: الوباء قد يوسع فجوة الثروة في أوروبا

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن جائحة كورونا من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة

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