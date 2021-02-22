محدث.. الذهب يغلق أعلى 1800 دولار مع تراجع العملة الأمريكية

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنحو 30 دولاراً عند تسوية تداولات اليوم الاثنين، لتعاود الصعود أعلى 1800 دولار، مع تراجع العملة والأسهم الأمريكية.

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