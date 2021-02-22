2021/02/22 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

ودع منتخب العراق بكرة السلة اليوم الاثنين (22 شباط 2021)، تصفيات المجموعة الرابعة الاسيوية المؤهلة للنهائيات بخسارة من المنتخب البحريني 80 – 77، والجارية في المنامة.

وكان الربع الاول من المباراة عراقياً 22- 16، والثاني كان التقدم للعراق ايضا 36 – 31، لكن الربع الثالث شهدا انقلابا بالنتيجة لينتهي بحريني 57 – 49، اما الربع الرابع والاخير ونهاية المباراة فكانت بحرينية 80 – 77.

وبنهاية التصفيات تأهل المنتخب اللبناني عن المجموعة الرابعة في الصدارة يليه البحريني، ومن ثم الهندي كأفضل ثالث، فيما ودع المنتخب العراقي التصفيات رابعا على المجموعة.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب العراق لكرة السلة يودع التصفيات الاسيوية بخسارة من البحرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب العراق لكرة السلة يودع التصفيات الاسيوية بخسارة من البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).