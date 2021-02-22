نزاع عشائري يودي بحياة مواطن في البصرة

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الاثنين، بمقتل مواطن اثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشيرتين في ناحية كرمة علي.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (22 شباط 2021)، ان "اشتباكات مسلحة عنيفة نشبت بين عشيرتي البطوط والحمادنة في ناحية كرمة علي شمالي البصرة، مما اسفر عن مقتل شخص".

وبين المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، ان "الاشتباكات استمرت قرابة ساعتين، فيما لم يتضح سبب الاشتباك حتى الان".

N.A

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