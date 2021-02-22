الصدر يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن استهداف الخضراء

2021/02/22 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ان استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية يزداد ويتعاظم، مطالبا الحكومة بعدم الوقوف مكتوفة الايدي.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم (22 شباط 2021)، "أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم..



ويزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر".

واضاف، انه "ما من رادع او حتى كاشف لهم ولأفعالهم"!

وتساءل الصدر، "هل ترويع المواطنين وتعريض حياة المدنيين للخطر يتلاءم مع المقاومة؟ أم هو يشوه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب؟!

وتابع، "أتقوا الله وكفاكم (طفكة)"، مطالبا "الحكومة بأن لا تقف مكتوفة الأيدي".

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